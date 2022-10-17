Мбаппе о возможном уходе из ПСЖ

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба. Его слова приводит RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это полная ложь. И я, и мое окружение были ошеломлены, когда узнали об этом", - заявил форвард. Он добавил, что счастлив находиться во французской команде и не просил владельцев отпустить его в другой клуб в зимнее трансферное окно.

11 октября стало известно, что нападающий планирует покинуть ПСЖ в январе 2023 года. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения. Сообщалось также, что в команде готовы пойти навстречу футболисту только в том случае, если француз перейдет не в мадридский "Реал".

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с "Реалом". Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.