Месси назвал двух главных фаворитов чемпионата мира в Катаре

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что считает сборные Бразилии и Франции главными фаворитами на победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Что касается фаворитов, то есть такие крупные команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия и Испания. Уверен, что некоторых я забыл. Но если мне придется оставить одного или двух, думаю, что на сегодняшний момент это будут Бразилия и Франция. Это два главных кандидата на победу на этом чемпионате мира", - цитирует Месси RMC Sport.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".