Капелло не видит реальных конкурентов Бензема в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший главный тренер мадридского "Реала" и сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что у нападающего испанского клуба Карима Бензема нет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня Бензема получит свой "Золотой мяч". Карим невероятно хорош, у него нет реальных конкурентов", - заявил Капелло Sport24.

Испанское издание Marca ранее заявило, что уже знает обладателя "Золотого мяча" 2022 года.

Престижную награду получит футболист мадридского "Реала" Карим Бензема. Обладателем приза имени Льва Яшина станет голкипер "сливочных" Тибо Куртуа, лучшим молодым игроком - хавбек "Барселоны" Гави.

Церемония вручения наград пройдет 17 октября.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забить три мяча и отдать одну результативную передачу. Также французский форвард провел три встречи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.