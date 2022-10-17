https://news.day.az/sport/1504123.html УЕФА отметил победную серию Карабаха - ФОТО
УЕФА отметил победную серию Карабаха - ФОТО
УЕФА отметил успешное выступление азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в премьер-лиге страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в частности, на официальной странице Лиги Европы УЕФА на "Твиттере" была отмечена серия "скакунов" из девяти побед в девяти проведенных матчах чемпионата Азербайджана.
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