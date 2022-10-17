«Реал» отказался от трансфера Мбаппе и подпишет Холанда

"Реал" больше не заинтересован в подписании французского форварда "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе после его отказа в переходе в мадридский клуб в летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, руководство "сливочных" сконцентрировано на работе по трансферту нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в 2024 году.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

Холанд является самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги на данный момент. 22-летний футболист получает рекордные £865 тыс. в неделю. Такая сумма набирается благодаря тому, что к окладу игрока еженедельно плюсуются бонусы.