Татьяна Тарасова устроила скандал на съемках «Ледникового периода»

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после экстренной госпитализации вернулась в девятый сезон шоу "Ледниковый период". Авторитетный председатель жюри начала с того, что сделала ряд замечаний съемочной группе, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Татьяна Анатольевна должна была участвовать в первом выпуске шоу, но буквально накануне съемок попала в больницу. Многие тогда перепугались, подумав, что 75-летнему тренеру совсем плохо, но она успокоила всех: как только подлечится, сразу вернется.

Так и получилось, только-только Тарасовой стало лучше, она сразу же приехала в студию Останкино и начала работу. Как обычно, председатель жюри была в боевом расположении духа, давала последние наставления перед прокатами, а затем вспылила на журналистов и организаторов. Корреспондент "СтарХита" стал свидетелем того, как Татьяна Анатольевна сказала фоторепортерам: "Все! Все! Полтора часа стоят, а им все мало и мало".

Досталось и членам съемочной команды, которые явно расслабились в отсутствие легенды. "Что не начинаешь, раз-два-три, поехали. В чем проблема?" - недоумевала она. Надо было видеть лица всех тех, кто находился на площадке. Испугавшись Тарасову, все забегали, и буквально через пару минут все уже было готово к старту съемок.