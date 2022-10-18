https://news.day.az/sport/1504304.html Теймур Раджабов может заработать $200 000
Теймур Раджабов может заработать $200 000
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов выступит в финале турнира "Global Championship", который пройдет 2-7 ноября в Торонто (США).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он пройдет с участием восьми гроссмейстеров, а непосредственным соперником нашего соотечественника по четвертьфиналу станет Аниш Гири (Нидерланды). Победитель пары в полуфинале будет противостоять Нихал Сарину (Индия) или Левону Ароняну (США).
Другие четвертьфинальные пары составили Хикару Накамура (США) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Уэсли Со (США) - Дмитрий Андрейкин (ФИДЕ). Победитель турнира получит 200 000 долларов США.
Отметим, что на пути к финалу Раджабов обыграл чемпионку мира Хоу Ифань, претендента на мировую корону Яна Непомнящего и новую звезду сборной Индии Арджуна Эригаиси.
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