Теймур Раджабов может заработать $200 000

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов выступит в финале турнира "Global Championship", который пройдет 2-7 ноября в Торонто (США).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , он пройдет с участием восьми гроссмейстеров, а непосредственным соперником нашего соотечественника по четвертьфиналу станет Аниш Гири (Нидерланды). Победитель пары в полуфинале будет противостоять Нихал Сарину (Индия) или Левону Ароняну (США).

Другие четвертьфинальные пары составили Хикару Накамура (США) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Уэсли Со (США) - Дмитрий Андрейкин (ФИДЕ). Победитель турнира получит 200 000 долларов США.

Отметим, что на пути к финалу Раджабов обыграл чемпионку мира Хоу Ифань, претендента на мировую корону Яна Непомнящего и новую звезду сборной Индии Арджуна Эригаиси.