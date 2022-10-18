https://news.day.az/sport/1504324.html Сменилось руководство Бакинского городского кольца
Сменилось руководство Бакинского городского кольца
Сменилось руководство Бакинского городского кольца.
Как передает Day.Az, Магсуд Фарзуллаев назначен исполняющим обязанности исполнительного директора.
Ариф Рагимов, проработавший на этой должности последние 7 лет, продолжит свою деятельность в частном секторе.
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