https://news.day.az/sport/1504356.html Турецкий клуб заинтересовался азербайджанским футболистом
Турецкий клуб заинтересовался азербайджанским футболистом
Форвард сборной Азербайджана по футболу и швейцарского "Грассхопперса" Ренат Дадашов своим выступлением привлекает внимание ряда клубов.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, одним из таких клубов стал турецкий "Антальяспор". 23-летний нападающий был включен в список трансферных целей представителя Суперлиги по желанию главного тренера команды Нури Шахина. Ожидается, что по завершении сезона "Антальяспор" приступит к переговорам с "Грассхоппером" по поводу Дадашова.
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