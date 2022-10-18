https://news.day.az/sport/1504517.html Серебро Азербайджана на чемпионате мира в Испании
Серебро Азербайджана на чемпионате мира в Испании
Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Гулузаде завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U-23 в испанском Понтеведра.
Как сообщает во вторник Day.Az, азербайджанский борец, выступающий в весовой категории 55 кг, в финале встретился с иранцем Поя Марзом. Гулузаде, уступивший в поединке со счетом 1:5, стал обладателем серебряной медали.
Отметим, что сегодня в борьбе за бронзовую медаль член сборной Азербайджана Зия Бабашев (63 кг) встретится с Рюто Икеда (Япония), а Сархан Мамедов (130 кг) поборется с Алиакбаром Юсуфиахмадчали (Иран).
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