Серебро Азербайджана на чемпионате мира в Испании

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Гулузаде завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U-23 в испанском Понтеведра.

Как сообщает во вторник Day.Az, азербайджанский борец, выступающий в весовой категории 55 кг, в финале встретился с иранцем Поя Марзом. Гулузаде, уступивший в поединке со счетом 1:5, стал обладателем серебряной медали.

Отметим, что сегодня в борьбе за бронзовую медаль член сборной Азербайджана Зия Бабашев (63 кг) встретится с Рюто Икеда (Япония), а Сархан Мамедов (130 кг) поборется с Алиакбаром Юсуфиахмадчали (Иран).