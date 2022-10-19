В двух фирмах, связанных с оргкомитетом Олимпиады в Токио, проходят обыски

В двух компаниях, связанных с делом о коррупции при организации Олимпиады и Паралимпиады в Токио, проводятся обыски. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, обыски проводятся в компании Sun Arrow Inc. Она занималась продажей лицензионных талисманов Игр в виде мягких игрушек. Также следственные мероприятия проходят в компании ADK. Арестованы три человека из ее руководителей.

Сообщается, что обе компании подозревают в даче взяток экс-члену оргкомитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси. До этого он уже был фигурантом трех эпизодов коррупционного дела. Общая сумма взятки от двух компаний составляет 54 млн иен [более 370 тыс. долларов - "Газета.Ru"].