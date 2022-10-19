https://news.day.az/sport/1504600.html Стали известны самые востребованные спортсмены в мире в 2022 году
Стали известны самые востребованные спортсмены в мире в 2022 году
Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал самым востребованным спортсменом в мире в 2022 году. Рейтинг из 50 спортсменов составил SportsPro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Второе место в списке заняла американская теннисистка Серена Уильямс. Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон.
Роналду также входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Его доход в сезоне-2022/2023 составит 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов составит зарплата и 60 миллионов - спонсорские контракты.
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