Футболист выпал с 17-го этажа в центре Москвы

Бывший игрок ЛФК "Локомотив" Максим Артемов выпал с 17 этажа многоэтажки в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Госпитальном валу. Молодой человек упал на козырек одного из подъездов дома.

Его тело обнаружил прохожий, который вызвал полицию и медиков. Врачи констатировали смерть футболиста.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры из квартиры, откуда выпал футболист. По некоторым данным, эта квартира принадлежит матери Артемова. Она долгое время пустовала. Футболист часто ее посещал.