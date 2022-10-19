https://news.day.az/sport/1504735.html Футболист выпал с 17-го этажа в центре Москвы - ВИДЕО
Футболист выпал с 17-го этажа в центре Москвы - ВИДЕО
Бывший игрок ЛФК "Локомотив" Максим Артемов выпал с 17 этажа многоэтажки в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Госпитальном валу. Молодой человек упал на козырек одного из подъездов дома.
Его тело обнаружил прохожий, который вызвал полицию и медиков. Врачи констатировали смерть футболиста.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры из квартиры, откуда выпал футболист. По некоторым данным, эта квартира принадлежит матери Артемова. Она долгое время пустовала. Футболист часто ее посещал.
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