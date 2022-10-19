https://news.day.az/sport/1504827.html Азербайджанский борец завоевал золото молодежного чемпионата мира
На данный момент, в активе Азербайджана на ЧМ 3 (1-2-0) медали.
Азербайджанский борец завоевал золото молодежного чемпионата мира
В Понтеведре (Испания) проходит молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день турнира борцы греко-римского стиля завоевали еще две медали.
Гурбан Гурбанов (72 кг) выиграл в финале, завоевав золотую медаль. Нихат Мамедли (60 кг) уступил в финальной схватке, и довольствуется серебром.
Ранее сегодня на ковер вышли борчихи. Азербайджан представляли Шахана Назарова (50 кг), Эльнура Мамедова (55 кг) и Жаля Алиева (59 кг). Из них Назарова будет бороться за бронзу через утешительные схватки.
На данный момент, в активе Азербайджана на ЧМ 3 (1-2-0) медали.
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