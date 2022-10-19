Азербайджанский борец завоевал золото молодежного чемпионата мира

В Понтеведре (Испания) проходит молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день турнира борцы греко-римского стиля завоевали еще две медали.

Гурбан Гурбанов (72 кг) выиграл в финале, завоевав золотую медаль. Нихат Мамедли (60 кг) уступил в финальной схватке, и довольствуется серебром.

Ранее сегодня на ковер вышли борчихи. Азербайджан представляли Шахана Назарова (50 кг), Эльнура Мамедова (55 кг) и Жаля Алиева (59 кг). Из них Назарова будет бороться за бронзу через утешительные схватки.

На данный момент, в активе Азербайджана на ЧМ 3 (1-2-0) медали.

