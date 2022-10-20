«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются сыном экс-игрока сборной Азербайджана

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" интересуются футболистом итальянского "Наполи" Хвичей Кварацхелией, передает Calciomercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что команды активно следят за грузинским футболистом, но неаполитанцы не хотят с ним расставаться. "Наполи" хочет предложить Кварацхелии улучшенный контракт, чтобы снизить к нему интерес.

Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле этого года из "Динамо" (Батуми). По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила €10 млн. Игрок подписал контракт на пять лет.

В марте футболист направился из "Рубина" в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже казанский клуб сообщил о приостановке контракта с полузащитником.

Контракт Кварацхелии с "Рубином" был рассчитан до 2024 года.

Отметим, что Хвичи - сын Бадри Кварацхелия, который в свое время выступал за азербайджанские клубы "Кяпяз" и "Шамкир", а также провел несколько игр за сборную Азербайджана.