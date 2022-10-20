Гвардиолу признали лучшим тренером мира

Журнал FourFourTwo создал рейтинг лучших тренеров мира из тех, которые работают на данный момент. Основой для создания рейтинга были успехи специалистов за последний год.

Как передает Day.Az со ссылкой на footballhd.ru, первое место в списке занял наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

На 2-й позиции расположился главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Замкнул первую тройку наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Топ-10 лучших тренеров мира по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

2. Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид)

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль")

4. Антонио Конте ("Тоттенхэм")

5. Стефано Пиоли ("Милан")

6. Микель Артета ("Арсенал")

7. Томас Тухель (без клуба)

8. Грэм Поттер ("Челси")

9. Юлиан Нагельсманн ("Бавария")

10. Диего Симеоне ("Атлетико").