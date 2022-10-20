https://news.day.az/sport/1505028.html Хави рассказал о поддержке близких после неудачных матчей «Барселоны»
Хави рассказал о поддержке близких после неудачных матчей «Барселоны»
Главный тренер "Барселоны" Хави признался, что получает огромное количество сообщений со словами поддержки от близких людей, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az.
"Мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер кто-то из родственников", - написал специалист в своих соцсетях.
Напомним, в последнем матче сине-гранатовые уступили мадридскому "Реалу" со счетом 1:3, позволив сопернику единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.
Это поражение стало для "Барселоны" вторым в последних четырех матчах.
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