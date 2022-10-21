«Челси» планирует подписать звездного игрока «ПСЖ»

Лондонский "Челси" не оставляет желания пополнить свой состав "звездным" игроком. Англичане готовы подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает в четверг El Pais.

Лондонцы были намерены сделать это прошлым летом, но тогда командам не удалось договориться о трансфере нападающего. Теперь "Челси" намерен подписать бразильца летом 2023 года. Англичане готовы платить Неймару 40 млн евро в год. Именно столько он в данный момент зарабатывает в "ПСЖ". Однако клуб готов предоставить такие финансовые условия, только если футболист будет продолжать выступать на нынешнем уровне.

"Челси" после десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) располагается на четвертой позиции, уступая лидеру чемпионата, "Манчестер Сити", семь очков. В группе Лиги чемпионов подопечные Грэма Поттера продолжают удерживать первое место.

В текущем сезоне Неймар в 11 матчах за "ПСЖ" в чемпионате Франции забил девять мячей и сделал семь результативных передач, что является лучшим показателем в команде. В Лиге 1 парижский клуб занимает первое место, набрав 29 очков.