«Астон Вилла» уволила Джеррарда с поста главного тренера

"Астон Вилла" на своем официальном сайте сообщила об уходе главного тренера команды Стивена Джеррарда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он возглавлял клуб с ноября прошлого года.

"Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем", - говорится на официальном сайте клуба.

В четверг "Астон Вилла" разгромно уступила "Фулхэму" 0:3 в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Львы" после 12 туров набрали девять очков и занимают 17-е место в турнирной таблице. Последний раз команда побеждала в чемпионате 16 сентября.

"Астон Вилла" стала лишь вторым профессиональным клубом в карьере 42-летнего англичанина. Ранее он возглавлял шотландский "Рейнджерс". Под его руководством впервые с сезона-2010/11 команда вышла в групповой этап Лиги Европы, а 29 декабря 2018 года одержала первую за шесть лет победу над принципиальным соперником "Селтиком". Также ему удалось привести "Рейнджерс" к серебряным медалям чемпионата впервые с 2011 года, а через год - к чемпионству.