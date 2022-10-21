Том Брэди не завершит спортивную карьеру

Игрок в американский футбол Том Брэди заявил, что не собирается заканчивать карьеру несмотря на желание жены. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никакого ухода на пенсию в моем будущем [не планируется]", - заявил журналистам спортсмен и семикратный обладатель Суперкубка. Том Брэди проводит свой 23-й сезон в НФЛ и сейчас играет за команду "Тампа-Бэй Бакканирс".

По информации в американских СМИ, его брак с супермоделью Жизель Бюндхен трещит по швам. Издание Page Six сообщило, что каждый из супругов нанял адвокатов для начала бракоразводного процесса.

Жизель Бюндхен и Том Брэди поженились в 2009 году после двух лет романа. У супругов есть двое детей: 12-летний Бенджамин и 9-летняя Вивиан. В сентябре этого года в СМИ появилась информация об их конфликте, причиной для которого стало нежелание Тома завершать спортивную карьеру, чтобы помогать Жизель с воспитанием сына и дочери.