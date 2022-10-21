Известный французский футболист завершил карьеру

Победитель Лиги чемпионов французский полузащитник Франк Рибери завершил карьеру. Об этом спортсмен объявил в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мяч останавливается, но не мои чувства - нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", - написал футболист на четырех различных языках (немецком, французском, английском и итальянском).

Сезон-2022/2023 39-летний Рибери начал в составе итальянской "Салернитаны". Вингер наиболее известен по выступлениям за мюнхенскую "Баварию", с которой девять раз выиграл чемпионат Германии, Лигу чемпионов в сезоне-2012/2013, а также Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в 2013 году. Кроме того, Рибери играл за сборную Франции и стал обладателем серебряной медали чемпионата мира 2006 года.