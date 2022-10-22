Сестра Роналду назвала брата гордостью Португалии

Сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Элма Авейру выразила поддержку брату после его отстранения от тренировок с основным составом английской команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ты являешься и всегда будешь являться нашей самой большой гордостью. Вся наша семья знает, кто ты. Ты - большой профессионал, гордость нации и почти всего мира. Тебе никому ничего не нужно доказывать.

Могу прожить еще 50 лет, но не увижу большего профессионала и более великого человека, чем ты, посвятивший всего себя футболу. Ты - самый прекрасный человек, которого я встречала в жизни, ради тебя я пойду на все", - написала сестра футболиста в социальной сети.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась 19 октября и завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0.

Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу. Позже выяснилось, что португалец отказался выходить на замену. Он временно отстранен от тренировок с основной командой и не сыграет в предстоящем матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Челси".