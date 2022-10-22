Российский пилот дебютировал в «Формуле-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман в пятницу, 21 октября, дебютировал в "Формуле-1" в составе команды "Феррари", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пилот управлял болидом итальянской "конюшни" в первой сессии свободных заездов 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при США, который проходит на "Трассе Америк" в Остине (штат Техас).

Шварцман показал 16-й результат. Отставание от лидера Карлоса Сайнса из Испании, также представляющего "Феррари", составило 2,094 секунды.

23-летний спортсмен, имеющий гоночную лицензию Израиля, стал тест-пилотом Ferrari в 2022 году. Ранее он выступал за команду Prema, в составе которой в 2019-м победил в чемпионате "Формулы-3", а также в 2021-м занял второе место по итогам сезона "Формулы-2".

Шварцман стал пятым представителем России, который принял участие в официальных заездах "Формулы-1". До него в чемпионате принимали участие Виталий Петров, Сергей Сироткин, Даниил Квят и Никита Мазепин.