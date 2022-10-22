https://news.day.az/sport/1505494.html Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева стала чемпионкой мира
Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева стала чемпионкой мира
Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева досрочно выиграла молодежный чемпионат мира (U-20) на Сардинии (Италия).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в десятом туре она сыграла вничью с Зала Ур (Словения) и набрала 8,5 очков. Даже в случае поражения в последнем туре Бейдуллаева останется на первом месте, так как имеет преимущество в личной партии с главной конкуренткой Ассел Серикбай (Казахстан).
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