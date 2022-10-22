Президент ФИФА анонсировал изменения в работе трансферного рынка

Изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе начнутся с выплат организациям, которые занимаются воспитанием игроков, а затем коснутся прозрачности платежей между клубами. Об этом в субботу на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола (ФИФА) заявил президент организации Джанни Инфантино, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Мы решили создать его пару лет назад в качестве части реформы системы трансферного рынка. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Мы начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков. Такие клубы есть по всему миру, и они делают чрезвычайно важную работу", - сказал Инфантино.

Как отмечается в релизе ФИФА, новые положения вступят в силу 16 ноября 2022 года. По оценкам организации, через информационный центр тренировочные клубы со всего мира будут получать за сезон около $400 млн, что в 5 раз больше по сравнению с текущим положением дел.

"Сейчас это происходит, потому что такие клубы небольшие, порой любительские, и у них нет ресурсов, чтобы просить денег. Мы решили сделать систему автоматизированной - каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически направляться клубам с помощью информационного центра ФИФА. Это изменит жизнь маленьких клубов", - продолжил он.

"Эти правила посылают четкий сигнал в отношении реформы международных трансферов! ФИФА привержена задаче защищать целостность игры и обеспечивать органичную работу футбольной пирамиды в духе солидарности и прозрачности. Футбол нуждается в создании трансферной системы, которая будет основана на подотчетности, на поддержке справедливого перераспределения доходов на всех уровнях игры", - подчеркнул президент ФИФА.