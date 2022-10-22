https://news.day.az/sport/1505572.html К сведению желающих попасть на Кубок мира в Баку
К сведению желающих попасть на Кубок мира в Баку
Вышли в продажу билеты на Кубок мира по греко-римской борьбе, который пройдет 5-6 ноября во Дворце спорта в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, билеты будут продаваться по трем сессиям - первые две будут 5 ноября (дневная и вечерняя сессии), а еще одна будет 6 ноября (вечерняя). Стоимость билета на первый день КМ составит 3 маната, на второй - 5. Билеты можно приобрести онлайн на iTicket.az.
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