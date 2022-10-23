UFC 280: Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC

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Завершилось главное событие турнира UFC 280, который состоялся сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ). Боец лёгкого веса (до 70 кг) 30-летний россиянин Ислам Махачев (22-1) сразился за вакантный титул с 33-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8).

Бойцы со старта вкатились в бой. Уже спустя полминуты у Махачева получилось повалить Оливейру и захватить контроль. Чарльз смог подняться, однако вскоре вновь оказался на полу и вновь после клинча. Махачев попытался навязать ему граунд-энд-паунд, но бразилец обошёлся практически без пропущенных ударов.

Во втором раунде Махачев после неудачной попытки повалить Оливейру перевёл схватку в стойку, где смог потрясти бразильца и выйти на удушающий приём.

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В субботу, 22 октября 2022 года, на "Этихад Арене" в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 280.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встречается с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону чемпионский пояс в лёгком весе.

Ранее американский боец ММА, действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг одержал победу нокаутом в поединке с экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу. Таким образом, 22 октября спортсмен во второй защитил лидерство в UFC.

Перед ними в октагон вышли россиянин Пётр Ян, которому противостоял боец из США Шон О'Мэлли. Ян проиграл в бою. Противостояние закончилось решением судей.