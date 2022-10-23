https://news.day.az/sport/1505693.html Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира
Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира
Азербайджанский шахматист Абдулла Гадимбейли одержал победу на молодежном чемпионате мира (U-20) в Сардинии (Италия).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в заключительном туре он сыграл вничью со своим товарищем по команде Магомедом Мурадлы. Гадимбейли набрал 8 очков и по дополнительным показателям опередил четырех соперников. Магомед Мурадлы (7,5 очков) стал 11-м.
Напомним, что ранее за тур до финиша победу в женском зачете отпраздновала Говхар Бейдуллаева, а Ляман Гаджиева стала десятой.
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