Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира

Азербайджанский шахматист Абдулла Гадимбейли одержал победу на молодежном чемпионате мира (U-20) в Сардинии (Италия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в заключительном туре он сыграл вничью со своим товарищем по команде Магомедом Мурадлы. Гадимбейли набрал 8 очков и по дополнительным показателям опередил четырех соперников. Магомед Мурадлы (7,5 очков) стал 11-м.

Напомним, что ранее за тур до финиша победу в женском зачете отпраздновала Говхар Бейдуллаева, а Ляман Гаджиева стала десятой.