Мадридский "Реал" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 20 матчей

"Реал" со счетом 3:1 обыграл "Севилью" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе "Реала" забитыми мячами отметились Лука Модрич (5-я минута), Лукас Васкес (79) и Федерико Вальверде (81). У "Севильи" гол забил Эрик Ламела (54).

Перед началом матча нападающий "Реала" Карим Бензема представил болельщикам завоеванный "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Француз стал обладателем этой награды 17 октября. По итогам голосования Бензема набрал 549 баллов из 558 возможных, опередив сенегальца Садио Мане на 365 голосов. За всю историю вручения "Золотого мяча" только один раз разрыв между первой и второй позициями был больше - португалец Криштиану Роналду опередил аргентинца Лионеля Месси на 429 голосов в 2016 году.

Модрич провел 450-й матч в составе "Реала" и вышел на 16-е место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Эмилио Бутрагеньо. Рекордсменом мадридской команды по количеству проведенных игр является Рауль (741). Вместе с "Реалом" Модрич пять раз выиграл Лигу чемпионов, четыре раза - Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, три раза - чемпионат страны, один раз - Кубок Испании. В 2018 году хорват был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также завоевал "Золотой мяч".

"Реал" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 20 матчей. В последний раз подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (0:1) в прошлом сезоне. Та встреча прошла 8 мая.

"Севилья" потерпела первое поражение под руководством Хорхе Сампаоли, который возглавил команду 6 октября. Аргентинец сменил на посту главного тренера испанца Хулена Лопетеги. До этого "Севилья" при Сампаоли одержала одну победу и трижды сыграла вничью.