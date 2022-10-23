"Дзюдо за мир" в Абу-Даби

Во второй день турнира Большого шлема в Абу-Даби на татами вышли юные спортсмены из Иерусалима в рамках проекта "дзюдо за мир". Подростки разных культур и религий тренируются вместе, в Абу-Даби они приехали, чтобы показать, что спорт объединяет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эта инициатива также направлена на продолжение нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем. По словам президента Международной федерации дзюдо (IFJ) Мариуса Визера, это прекрасно иллюстрирует ценности дзюдо - дружбу, единство и солидарность.

У женщин в категории до 63 кг британка Люси Реншолл набирала очки в каждом из отборочных поединков на пути к финалу. В решающей схватке она сразилась с представительницей Португалии Барбарой Тимо. Победу британке принес прекрасно выполненный бросок через бедро. Это уже её 5-е золото на турнире из серии Большого шлема.

Медалисток наградил Сухаил Аларифи, исполнительный директор по организации мероприятий в Спортивном совете Абу-Даби.

У мужчин в весе до 73 кг лучшим стал швейцарский дзюдоист Нильс Штумп, исполнивший переднюю подсечку под выставленную ногу -сасаэ-цурикоми-аши. Местные болельщики отметили его мастерство и стиль. В финале Стамп одолел итальянца Джованни Эспозито. Это первая медаль высшего достоинства в копилке сборной Швейцарии.

Церемонию награждения провёл генеральный секретарь олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов.

В категории до 70 кг гречанка Елизавет Телциду одержала тактическую победу над соперницей из Бельгии - Габриэллой Виллемс.

Свою медаль спортсменка получила из рук профессиональной теннисистки Сораны Кырсти.

Француз Николя Шилар применил удушающий приём против испанца Хосе Марии Мендиолы Искьеты и взял золото в категории до 81 кг.

Медалистов наградил главный спортивный директор IFJ Владимир Барта.

Герои местных трибун - спортсмены, выступающие за ОАЭ, тоже проявили себя на татами. Так, Нугзари Таталашвили продемонстрировал бросок отхватом или о-сото-гари. Этот приём вдохновил фанатов и подрастающее поколение.

В завершающий день турнира в Абу-Даби пройдут поединки в тяжёлых весовых категориях.