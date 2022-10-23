Азербайджанские шахматисты, ставшие чемпионами мира, поделились впечатлениями

Азербайджанские шахматисты Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли, ставшие чемпионами мира среди молодежи (U-20), дали интервью Международной шахматной федерации (FIDE).

Как передает в воскресенье Day.Az, шахматисты поделились своими впечатлениями от чемпионата мира и рассказали о значимости чемпионства для них.

По словам Гадимбейли, для азербайджанской команды это фантастический результат.

"Этот турнир является одним из самых сложных в мире. Это был очень тяжелый и напряженный месяц для меня, но я доволен своим результатом и очень рад своей победе", - сказал он.

Говхар Бейдуллаева также отметила значимость этого турнира для игроков и для всей сборной.

"Несмотря на поражение в последнем раунде, я стала чемпионкой. Это была моя детская мечта. Каждый год я принимаю участие в этом чемпионате. Я очень рада своему результату. Этот турнир не идет ни в какое сравнение с другими соревнованиями. Теперь я с нетерпением жду возможности показать хорошие результаты на чемпионате мира", - сказала она.

Day.Az представляет интервью: