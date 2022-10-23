Азербайджанский борец завоевал серебро чемпионата мира

Азербайджанский борец вольного стиля Хаджимурад Гаджиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди юношей до 23 лет, который проходил в испанском Понтеведре.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, Гаджиев, выступавший на чемпионате в весовой категории 74 кг, на старте соревнования не оставил ни единого шанса колумбийцу Себастьяну Родригесу - 13:2. Член сборной Азербайджана в четвертьфинале обыграл Кусумсири Паламуре из Шри-Ланки - 10:0. Гаджиев одолел Грайра Алиханяна из Армении со счетом 4:2 и вышел в полуфинал. Гаджиев, одолевший молдаванина Василия Дьяко со счетом 4:3, вышел в финал.

В решающем поединке представитель Азербайджана встретился с иранцем Мохаммадсадиком Фирузпурбандпеем. Гаджиев уступил иранскому борцу со счетом 2:5 и завоевал серебряную медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила чемпионат мира с 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.