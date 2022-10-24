https://news.day.az/sport/1505824.html В UFC сделали заявление о будущем Макгрегора
В UFC сделали заявление о будущем Макгрегора
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в ближайшее время не будет проводить поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Как передает Day.Az, об этом заявили ТАСС в промоушене.
"Запланированных боев нет", - подтвердили в UFC. В промоушене объяснили это тем, что Макгрегор не вернулся в пул тестирования на допинг.
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