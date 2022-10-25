Red Bull досрочно выиграл Кубок конструкторов
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в гонке 19-го этапа чемпионата мира "Гран-при США" и принес своей команде победу в Кубке конструкторов-2022, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес занял четвертое место в гонке. По итогу, австрийская команда заработала 37 очков и досрочно стала победителем Кубка конструкторов.
За три этапа до конца сезона-2022 в зачете Red Bull 656 очков. Команда стала недосягаемой для Ferrari, которая идет на втором месте (469 очков). Red Bull впервые с 2013 года выиграл Кубок конструкторов, положив конец восьмилетней серии титулов Mercedes.
Напомним, что на "Гран-при Японии" Ферстаппен досрочно стал чемпионом сезона-2022.
Кубок конструкторов:
1. Red Bull - 656
2. Ferrari - 469
3. Mercedes - 415
4. Alpine - 149
5. McLaren - 138
6. Alfa Romeo - 52
7. Aston Martin - 51
8. Haas - 36
9. AlphaTauri - 35
10. Williams - 8.
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