Голкипер «Барселоны» установил уникальное достижение в чемпионате Испании

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в матче 11 тура чемпионата Испании против "Атлетика" провел очередную "сухую" игру в сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Она стала для немца девятой в текущем турнире. Лишь в двух матчах он вынимал мяч из своих ворот.

Таким образом, он стал первым голкипером, кому удалось в 9 из 11 стартовых матчей сезона оставить свои ворота в неприкосновенности.

Игра между "Барселоной" и "Атлетико" завершилась победой каталонцев со счетом 4:0. Голами отметились Усман Дембеле, Серджи Роберто, Роберт Левандовски и Ферран Торрес.

После 11 туров Ла Лиги подопечные Хави занимают вторую строчку в турнирной таблице. "Барселона" отстает от лидирующего "Реала" на три очка. Последняя встреча между ними, 16 октября, завершилась победой "сливочных" со счетом 1:0. Единственный гол забил Карим Бензема.

В эту среду "Барселона" в рамках Лиги чемпионов сыграет с "Баварией". После 4 туров немцы лидируют в группе, команда из Испании только третья. Тер Штеген пропустил семь мячей в четырех играх.