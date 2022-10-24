https://news.day.az/sport/1505943.html Азербайджанский нападающий может перейти в английский клуб
Азербайджанский нападающий может перейти в английский клуб
Азербайджанский форвард Гусейн Гасанов отправился на просмотр в английский футбольный клуб "Вест Хэм".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 18-летний Гасанов выходит на тренировки в командах английского клуба возрастных категорий U-18 и U-21. В случае если, Гасанов получит положительные отзывы от тренеров юношеской и молодежных команд, то академия "Вест Хэма" подпишет с ним контракт.
В Азербайджане футболист выступал в клубах "Зире" и "Нефтчи".
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