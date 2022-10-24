Азербайджанским футболистом интересуются польские клубы
Depozit faizini öncədən al!
Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Сумгайыт" Руфат Абдуллазаде попал в поле зрение польских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, к 21-летнему хавбеку проявляют интерес клубы Экстраклассы - "Гурник" (Забже) и "Лехия" (Гданьск). Поляки готовы дождаться завершения контракта Абдуллазаде с "Сумгайытом", который рассчитан до конца текущего сезона.