УЕФА подготовил репортаж о "Карабахе"

УЕФА подготовил репортаж о выступающем в Лиге Европы агдамском "Карабахе".

Как сообщает Day.Azсо ссылкой на официальный сайт клуба, примерно восьмиминутный видеоролик повествует о девяти последовательных выступлениях "скакунов" в групповом этапе еврокубков, а также о том, что клуб вошел в историю как первый представитель Азербайджана, сыгравший в групповом этапе Лиги чемпионов (сезон 2017/2018).

В еженедельный журнал УЕФА также вошли интервью главного тренера Гурбана Гурбанова, футболистов Максима Медведева и Ричарда Алмейды.

Отметим, следующий матч в V туре "Карабах", выступающий в группе G Лиги Европы, проведет во Франции против "Нанта". Агдамскому клубу, в активе которого на данный момент семь очков, для выхода в плей-офф будет достаточно одного очка.