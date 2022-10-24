Магсуд Фарзуллаев назначен исполняющим обязанности исполнительного директора Baku City Circuit Operations Company

Объявлено о смене руководства компании Baku City Circuit Operations Company, организатора Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Согласно новому изменению, исполняющим обязанности исполнительного директора назначен Магсуд Фарзуллаев. Ариф Рагимов, проработавший в этой должности последние 7 лет, продолжит свою деятельность в частном секторе.

Об этом сообщили Day.Az в компании.

Будучи назначенным исполняющим обязанности исполнительного директора, Магсуд Фарзуллаев, имеющий богатый опыт организации ряда престижных спортивных мероприятий страны, приносит этот опыт с собой в BCC. М.Фарзуллаев занимал должность исполнительного директора Национальной арены гимнастики, содействовал масштабным спортивным мероприятиям. Активно участвуя в Европейских играх 2015 г., Исламских играх солидарности 2017 г., Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022-го г., состоявшихся в Баку, Фарзуллаев входил в состав оргкомитетов этих соревнований. Он также принимал активное участие в различных государственных проектах Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

"За многие годы Магсуд Фарзуллаев уже накопил достаточный опыт в развитии спортивной сферы нашей страны. Могу с уверенностью сказать, что он хорошо справится со своей новой задачей, и я всегда готов поддержать его на этом пути", - сказал Ариф Рагимов.

В свою очередь, весь коллектив Baku City Circuit Operating Company пожелал Арифу Рагимову успехов в дальнейшей деятельности.

Следует отметить, что в новом календаре гонок Гран-при Азербайджана Формулы-1 является пятой гонкой чемпионата мира Ф-1 FIA и пройдет 28-30 апреля 2023 года. С момента своего дебюта в 2016 году Гран-при Азербайджана Формулы-1 сумел стать самой захватывающей и непредсказуемой гонкой в ​​автоспорте, где каждый год на протяжении шести лет определялись разные победители. За успешно прошедшей в нашей столице в июне этого года гонкой наблюдали 78 000 болельщиков, а завершилась гонка победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.