Зидан возвращается к тренерской работе

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в скором времени вернется к тренерской работе. Его слова передает Goal со ссылкой на RMC Sport, передает Day.Az.

"Я скоро вернусь. Подождите, подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе", - сказал Зидан.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника "королевского клуба" в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.