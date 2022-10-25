https://news.day.az/sport/1506189.html Ковингтон согласился на бой против Чимаева в UFC
Ковингтон согласился на бой против Чимаева в UFC
Американец Колби Ковингтон дал согласие на поединок против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде Чимаева, передает Day.Az.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в команде Чимаева, а потом подтвердил президент UFC Дэйна Уайт, бой находится в разработке, его планируют провести 18 марта.
"Ковингтон дал согласие на бой. Сейчас обсуждаются детали контракта", - сказал собеседник агентства.
Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.
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