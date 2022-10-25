Ковингтон согласился на бой против Чимаева в UFC

Американец Колби Ковингтон дал согласие на поединок против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде Чимаева, передает Day.Az.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в команде Чимаева, а потом подтвердил президент UFC Дэйна Уайт, бой находится в разработке, его планируют провести 18 марта.

"Ковингтон дал согласие на бой. Сейчас обсуждаются детали контракта", - сказал собеседник агентства.

Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.