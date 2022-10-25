Джоковича могут допустить на Australian Open-2023

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возможном допуске на Australian Open 2023 года. Его слова приводит Tennis Majors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть некоторые положительные сдвиги, что меня допустят, но это пока неофициально. Мы общаемся через моих адвокатов в Австралии. На самом деле, они общаются с представителями власти, которые занимаются моим делом. Я надеюсь получить ответ в ближайшие несколько недель", - заявил он.

Джокович выразил надежду на положительное решение по его допуску на турнир.