Азербайджанские дзюдоистки покорили Словению

Азербайджанские дзюдоистки удачно выступили на открытом турнире Крошка в Словении.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на татами вышли 602 юных дзюдоиста из 22-х стран, которые боролись за награды в двух возрастных категориях (U-15 и U-18).

Наши дзюдоистки завоевали 8 (4-3-1) наград. Чемпионами стали 15-летняя Вусала Гаджиева (52 кг), 18-летние Марьям Байрамзаде (40 кг), Айтен Вердиева (52 кг) и Фидан Гасымова (57 кг).

В соревновании девушек Азербайджан стал первым, а в общекомандном зачете - вторым.

