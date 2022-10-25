Чемпион Северной Македонии хочет приобрести азербайджанского футболиста

Нападающий азербайджанского футбольного клуба "Сумгайыт" Вусал Искендерли может продолжить карьеру в Северной Македонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , в услугах 27-летнего футболиста заинтересован клуб "Шкупи". Действующий чемпион Северной Македонии хотел подписать Искендерли еще зимой, но тогда переход не удался.

"Из "Шкупи" связались с моим менеджером, но я сообщил, что нужно дождаться завершения матчей здесь. Можно переговорить в более подходящее и хорошее время, ведь сейчас "Сумгайыт" в такой ситуации в чемпионате, что было бы неправильно говорить о трансфере. Постараемся исправить положение команды", - заявил Искендерли нашему сайту.