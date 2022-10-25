https://news.day.az/sport/1506336.html Чемпион Северной Македонии хочет приобрести азербайджанского футболиста
Чемпион Северной Македонии хочет приобрести азербайджанского футболиста
Нападающий азербайджанского футбольного клуба "Сумгайыт" Вусал Искендерли может продолжить карьеру в Северной Македонии.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован клуб "Шкупи". Действующий чемпион Северной Македонии хотел подписать Искендерли еще зимой, но тогда переход не удался.
"Из "Шкупи" связались с моим менеджером, но я сообщил, что нужно дождаться завершения матчей здесь. Можно переговорить в более подходящее и хорошее время, ведь сейчас "Сумгайыт" в такой ситуации в чемпионате, что было бы неправильно говорить о трансфере. Постараемся исправить положение команды", - заявил Искендерли нашему сайту.
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