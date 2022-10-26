Определились девять участников плей-офф Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен", лиссабонская "Бенфика" и дортмундская "Боруссия" после своих матчей в пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов вышли в плей-офф турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в группе Н "ПСЖ" разгромил израильский "Маккаби" (7:2), а португальцы оказались сильнее туринского "Ювентуса" (4:3). Оба клуба набрали по 11 очков и благодаря этому оказались недосягаемы для соперников.

"Боруссия" разошлась миром с английским "Манчестер Сити" (0:0) и со второго места, набрав восемь баллов, вышла в плей-офф из квартета G.

Напомним, ранее участниками плей-офф уже стали "Наполи", мадридский "Реал", "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария", "Брюгге" и лондонский "Челси".

Матчи заключительного тура главного клубного турнира Европы пройдут 1-2 ноября.

Ранее сообщалось, что "Реал" проиграл "РБ Лейпцигу" в Лиге чемпионов, потерпев первое поражение в сезоне.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер. У "сливочных" мячи забили Винисиус Жуниор и Родриго с пенальти.