Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил израильский "Маккаби" (Хайфа) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У парижан мячи забивали Лионель Месси (дважды), Килиан Мбаппе (дважды), Неймар, Шон Гольдберг (автогол) и Карлос Солер. В составе хозяев дублем отметился Абдулайе Сек.

Форвард парижан Лионель Месси помимо двух голов также оформил две результативные передачи. Как сообщат OptaJoe в соцсетях, аргентинец стал самым возрастным футболистом (35 лет и 123 дня) в истории Лиги чемпионов, которому удавалось дважды забить и дважды ассистировать в одной матче.

В параллельном матче португальская "Бенфика" на своем поле обыграла итальянский "Ювентус" (4:3). "ПСЖ" и "Бенфика" набрали по 11 очков в группе Н и вышли в плей-офф турнира.

В заключительном туре "ПСЖ" отправится в гости к "Ювентусу", а "Бенфика" также на выезде померится силами с "Маккаби". Обе встречи пройдут 2 ноября.