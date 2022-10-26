Назван лучший боксер года
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Всемирная боксерская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2022 года. Об этом сообщает Boxing scene, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года", - сказал президент организации Франциско Валькарсель во время 35-го ежегодного съезда WBO. В подарок боксеру преподнесли его портрет, написанный британским художником Патриком Киллианом.

26 августа журнал The Ring назвал Усика лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий (P4P). Украинец - первый тяжеловес после Майка Тайсона, которому удалось добиться этого. На втором месте в рейтинге расположился японец Наоя Иноуэ, выступающий в легчайшем весе. Третьим стал американец Теренс Кроуфорд из полусредней весовой категории.