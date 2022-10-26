https://news.day.az/sport/1506504.html Азербайджанский боец улучшил рейтинг в UFC
Азербайджанский боец улучшил рейтинг в UFC
Официальный сайт UFC обнародовал новый рейтинг бойцов.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанский боец Рафаэль Физиев улучшил свой рейтинг и поднялся на шестое место в легком весе (70,3 кг).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанский боец Рафаэль Физиев улучшил свой рейтинг и поднялся на шестое место в легком весе (70,3 кг).
Лидером этого веса является Чарльз Оливейра.
Отметим, 13-е место занимает бывший чемпион мира Конор Макгрегор.
Отметим, 13-е место занимает бывший чемпион мира Конор Макгрегор.
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