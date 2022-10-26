Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конон Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев, передает MMA News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор не проходил тестирования в 2022 году.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.