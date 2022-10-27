https://news.day.az/sport/1506699.html «Ливерпуль» установил клубный рекорд Лиги чемпионов
«Ливерпуль» установил клубный рекорд Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" в шестой раз подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов, что стало самой продолжительной серией "красных" в турнире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, в матче пятого тура группового этапа команда Юргена Клоппа обыграла на выезде амстердамский "Аякс" (3:0), что позволило "Ливерпулю" выйти в 1/8 финала главного европейского клубного турнира.
В заключительном матче группового этапа "Ливерпуль" сыграет с итальянским "Наполи", который также сыграет в 1/8 финала.
Действующим победителем турнира является мадридский "Реал", который со счетом 1:0 одолел "красных" в решающем матче.
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